Door slechte schoonmaakprocedures en opgerekte houdbaarheidsdata bij vleeswarenbedrijf Offerman kon er tussen 2016 en 2019 een uitbraak van de listeriabacterie ontstaan. Dat meldt RTL Nieuws donderdag. Listeria kan ervoor zorgen dat mensen ernstig ziek worden of zelfs overlijden. Ook kunnen zwangere vrouwen er een miskraam van krijgen.

Eerder meldde de NVWA dat er door de uitbraak van de listeriabacterie bij het bedrijf 35 mensen ziek zijn geworden, zes mensen zijn overleden en dat twee vrouwen er een miskraam van kregen.

Het vleeswarenbedrijf, dat sinds 2017 geen Offerman meer heet maar Ter Beke, zette jarenlang een houdbaarheidsdatum op de verpakking van producten zonder dat het daar een goede onderbouwing bij had. Boterhamworst was volgens het bedrijf bijvoorbeeld 31 dagen houdbaar, terwijl dat volgens de NVWA maar 21 dagen mocht zijn.

Daardoor kreeg de listeriabacterie kans zich te vermenigvuldigen. De bacterie kan namelijk juist in gekoelde omgevingen goed groeien. En dat is gevaarlijk, want de bacterie kan erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Bacterie kan leiden tot bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking en miskraam

Mensen met een verminderde weerstand kunnen bijvoorbeeld last krijgen van ernstige ziektes als bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking, ontsteking van de binnenwand van het hart, maagdarminfecties en infecties van huid en ogen. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam of vroeggeboorte.

De NVWA trad in 2016 en 2017 op tegen de problemen met de houdbaarheid. De toezichthouder keurde houdbaarheidsstudies van Ter Beke af en gaf het bedrijf drie schriftelijke waarschuwingen, schrijft RTL Nieuws.

In die periode trof de NVWA bij controles ook listeria aan, al was de risico-inschatting toen laag, zegt de autoriteit. "De aanwezigheid van listeria was onder de norm."

Na de waarschuwingen vond echter geen herinspectie plaats, terwijl dat wel de bedoeling was. Volgens de NVWA komt dat door "een andere prioriteitsstelling". In 2017 brak de fipronilcrisis uit, waar veel capaciteit heen ging.

Tekortkomingen in schoonmaakprocedures

Twee jaar later, in 2019, pakte de NVWA de zaak weer op. Toen kon de autoriteit dankzij een nieuwe technologie vaststellen dat Ter Beke de bron was van een listeria-uitbraak. Uit onderzoek bleek dat er tekortkomingen waren in de schoonmaakprocedures van het bedrijf, die volgens de NVWA "zeer waarschijnlijk de oorzaak van besmetting" in het bedrijf zijn geweest.

De productie werd toen stilgelegd en er werd een grote terughaalactie ingezet. Ook kreeg het bedrijf boetes opgelegd. De NVWA wil niet zeggen hoe hoog die waren.

De NVWA zegt dat voedselproducenten er primair zelf voor verantwoordelijk zijn dat de producten die ze verkopen veilig zijn. Omdat de listeriameldingen in 2016 en 2017 bij het bedrijf steeds onder de norm lagen, was de risico-inschatting toen laag. Over waarom er pas in 2019 een herinspectie volgde, zegt de NVWA tegen RTL Nieuws: "Er lagen ook andere prioriteiten en we kunnen niet overal zijn."