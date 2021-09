Het aantal reizigers dat met de trein gaat neemt weer toe. De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben nog steeds 30 procent minder reizigers dan in dezelfde periode in 2019, maar tijdens het dieptepunt van de coronacrisis vervoerde het bedrijf 90 procent minder reizigers. Dat meldt de spoorvervoerder aan NU.nl.

Nu het schooljaar weer begonnen is, moeten meer studenten de trein nemen om te pendelen tussen hun huis en hun school. Dat is te merken in de cijfers van de NS. Op dit moment vervoert de NS 70 procent van de reizigers ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De topdag was afgelopen dinsdag, met 700.000 reizigers.

Dat er nog steeds niet evenveel mensen in de trein zitten als twee jaar geleden ligt volgens de NS vooral aan het thuiswerkadvies. Omdat het demissionaire kabinet mensen nog steeds afraadt op kantoor te werken, blijft het aantal forenzen achter op andere treinreizigers.

Toch zet de NS weer alle mogelijke treinen in. De zogenoemde forensentreinen, die tijdens de spits worden ingezet om de drukte op te vangen, keren weer dagelijks terug. Die zitten echter nog niet helemaal vol, omdat het aantal reizigers nog steeds lager is dan voor de coronacrisis.

"Daarmee willen we vooral laten zien dat reizen met de trein veilig is en mensen weer verleiden om de trein te nemen", zegt een woordvoerder. "En we bereiden ons zo voor op een versoepeling van alle coronaregels, al weten we nog niet wanneer dat zal zijn."

Daarnaast begint de spoorvervoerder een experiment met zogenoemde tienminutentreinen. Die rijden zes keer per uur op de routes Rotterdam-Den Haag-Schiphol, Schiphol-Nijmegen en Rotterdam-Dordrecht.

"Het idee is dat je gewoon op het perron kunt gaan staan en altijd wel een trein zult kunnen nemen", zegt de woordvoerder. Voorlopig rijden de tienminutentreinen als test alleen op woensdag, maar vanaf december zouden ze dagelijks moeten rijden.