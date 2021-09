De voedselprijzen wereldwijd zijn tot grote hoogte gestegen. Volgens de voedselprijzenindex van de Verenigde Naties zorgen met name de slechte oogstvooruitzichten ervoor dat de prijzen tot bijna het hoogste niveau in tien jaar stegen.

Zo vallen de verwachtingen wat betreft de graanproductie tegen, onder andere door aanhoudende droogte in Noord-Amerika. Ook de weersomstandigheden in Rusland zijn voor de graanoogst verre van gunstig.

Verder heeft vorst de suikerrietoogst van Brazilië, een grote teler van suikerriet, aangetast. Ook is er een steeds krapper aanbod van oliehoudende zaden, aldus de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) donderdag.

De wereldvoedselprijzen zijn het afgelopen jaar met zo'n 33 procent gestegen, waardoor ook het risico op een hoge inflatie stijgt. Met name in armere landen die afhankelijk zijn van invoer, zorgt dat voor problemen. De voedselvoorzieningsketens hebben ook te lijden gehad onder een tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de coronapandemie. Verder kampt de keten met hogere transportkosten.

Volgens Abdolreza Abbassian, senior econoom bij de in Rome gevestigde FAO, is de kans dat de prijzen in de komende maanden zullen dalen waarschijnlijk beperkt. "De laatste tijd is er een nieuwe factor die minder te controleren is dan in het verleden, en dat is de weersituatie."

De graanprijsindex van de FAO is vorige maand met 3,4 procent gestegen, terwijl een maatstaf voor plantaardige oliën met bijna 7 procent omhoogging. De suikerprijzen stegen met bijna 10 procent tot het hoogste niveau in meer dan een jaar.