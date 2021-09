Het gebrek aan containers, dat nu al anderhalf jaar duurt, en corona-uitbraken in verschillende landen zetten druk op de logistieke keten. Eerder werd al duidelijk dat winkels daar last van hadden, maar nu blijken ook supermarkten eronder te lijden. Dat leidt tot tekorten aan bepaalde producten, waaronder boterhamzakjes.

Sinds februari vorig jaar zijn er veel vertragingen in de internationale wereldhandel, omdat de vraag naar containers groter is dan het aanbod. In het begin van de coronacrisis werden vooral in Azië veel havens gesloten en een hoop containers aan de kant gezet omdat de wereldhandel plots stilviel.

Maar die wereldhandel kwam sneller dan verwacht opnieuw op gang. De havens en containerleveranciers konden de plots sterk gestegen vraag niet meteen volgen. Daar komt bij dat veel landen de afgelopen maanden te maken hadden met corona-uitbraken, waardoor havens gesloten moesten worden. Daardoor is er nu nog steeds een grote achterstand.

En die is sinds een tijd ook te voelen in de supermarkt. Zo is er bij Albert Heijn al enkele maanden een tekort aan boterhamzakjes. De supermarktketen haalt de eerder genoemde oorzaken aan als reden voor die tekorten.

Volgens het CBL, de brancheorganisatie van de supermarkten, zijn er bij alle supermarkten aanleveringsproblemen door het gebrek aan containers en de corona-uitbraken. "Maar voorlopig maken we ons geen zorgen om de voedselvoorziening", zegt de organisatie.

Het CBL zegt dat het vooral om zogenoemde actielogistiek gaat, producten waarop regelmatig kortingen worden gegeven. "Maar als producten voor een bepaalde actie er nog niet zijn, wordt die actie gewoon opgeschoven. De klant merkt er dus weinig van."