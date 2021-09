Hoogleraar pensioenrecht en advocaat Hans van Meerten heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend over de verplichte deelname aan bedrijfspensioenfondsen in Nederland. Dat bevestigt hij donderdag na berichtgeving van het onderzoeksplatform Follow the Money. Volgens hem kan die verplichte deelname in strijd zijn met het Europees recht.

Het is in Nederland voor werknemers verplicht om zich aan te sluiten bij een pensioenregeling van de werkgever, maar zij kunnen daarbij hun uitvoerder niet kiezen. Die ligt vast per sector. Het is vooral dat laatste waar Van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht, vraagtekens bij plaatst.

"In de eerste plaats lijkt het een discriminatie naar nationaliteit. Want zo krijgen Nederlandse pensioenuitvoerders een monopolie en krijgen buitenlandse spelers geen kans om te concurreren", zegt hij tegen NU.nl. Daarnaast is het volgens hem maar de vraag of die verplichting nog steeds in lijn is met het Europese recht. In 2027 komt er een nieuw pensioenstelsel waarin veel zaken veranderen, maar de verplichte deelname blijft.

In 1999 besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie dat zo'n verplichting is toegestaan, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Indexatie van de pensioenen, een doorsneepremie op basis van het inkomen die voor iedereen hetzelfde is en een gegarandeerd pensioen waren enkele van die voorwaarden. "Al die zaken zijn er nu niet meer en dus wil ik duidelijkheid of die verplichting nog toegestaan is", zegt Van Meert.

Van Meerten verwacht dat de Commissie over een half jaar een oordeel zal vellen over zijn klacht. "Maar als ze beslist dat het nog steeds in orde is, vind ik het ook helemaal prima. Ik wil gewoon duidelijkheid."