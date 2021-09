Verschillende grote champagnehuizen waarschuwen dat het in de loop van dit jaar steeds moeilijker zal worden een fles bubbels te kunnen kopen. De schaarste van de bruisende wijnsoort is deels het gevolg van de coronapandemie waardoor de productielocaties twee maanden dicht waren. Verder is er een tekort aan champagneflessen.

Daartegenover is er vooral meer vraag naar de luxedrank. Mensen houden als gevolg van de coronacrisis meer geld over en zijn daardoor bereid meer uit te geven aan luxeproducten als champagne.

In Nederland werd vorig jaar 12 procent meer champagne verkocht in vergelijking met een jaar eerder, ondanks een dip in de verkopen in het voorjaar toen de crisis uitbrak en inkopers voorzichtig waren met het aanvullen van de voorraden.

Dit jaar liggen de verkopen in Nederland een derde boven het niveau van 2019. Ook in andere landen, zoals grote champagnelanden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, is de verkoop fors hoger.

Kost drie tot elf jaar om champagne te maken

Volgens Bob Bron van Moët Hennessy Nederland is het voor champagnehuizen niet eenvoudig de capaciteit op korte termijn te vergroten. Het proces om champagne te maken duurt tussen de drie en elf jaar. Daarmee zijn de oogsten van grofweg 2017 nu aan de beurt om tot eindproduct te worden verwerkt. Van champagne en andere wijnsoorten is het bekend dat de oogst per jaar en daarmee de kwaliteit per jaar kan verschillen.

Die extra verkopen sinds de crisis compenseren ruimschoots voor het verlies aan afzetmarkten zoals horeca, cruiseschepen, bij luchtvaartmaatschappijen en als gevolg van afgelaste evenementen. Voor de champagnehuizen Moët & Chandon, Veuve, Ruinart, Dom Pérignon en Krug, die samen verenigd zijn in het donderdag gelanceerde platform Press for champagne, kwam de grotere vraag ook als een verrassing.

Ondanks de schaarste zullen de prijzen van champagne dit jaar niet stijgen, legt Bron uit. Hij wijst erop dat de prijzen ieder jaar op 1 maart worden vastgesteld. In maart volgend jaar zal de prijsstijging volgens Bron rond de 3 procent zijn.