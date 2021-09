Pensioenfonds Horeca & Catering wil niet langer beleggen in fossiele energie. Het fonds is met meer dan 1,3 miljoen deelnemers een van de grotere fondsen van het land en is het eerste Nederlandse fonds dat volledig uit olie, kolen en gas wil stappen. Dat meldt het fonds donderdag.

Het fonds wil stoppen met beleggen in fossiele energie vanwege klimaatverandering. Hoewel er door actiegroepen al langer druk wordt gelegd op pensioenfondsen om uit fossiele energie te stappen, was het volgens directeur Paul Braams vooral een principiële afweging om niet meer in de sector te beleggen.

"We zijn ons steeds nadrukkelijker gaan realiseren dat onze beleggingen in fossiele bedrijven niet passen binnen ons beleid en het écht aanpakken van klimaatverandering in de weg staan", zegt Braams. "Dan blijft er nog één optie over: terugtrekking van onze beleggingen uit de fossiele sector."

In Het Financieele Dagblad (FD) vergelijkt Braams fossiele energie met de wapenindustrie. Daar kunnen fondsen geweldige rendementen halen, zegt hij, maar zijn fonds kiest er uit ethische overwegingen voor om dat niet te doen. Die afweging maakt hij nu ook met beleggen in fossiele energie en de gevolgen die dat heeft voor het klimaat.

Het fonds sluit beleggingen in bedrijven die omzet halen uit de productie van kolen en teerzanden voortaan volledig uit. Ook belegt het fonds niet meer in bedrijven die meer dan 50 procent van hun omzet halen uit de productie van olie en gas. Hoewel de keuze om uit fossiel te stappen een principiële is, verwacht het fonds niet dat het rendement zal kosten.

Sinds eind vorig jaar heeft het fonds al ongeveer 250 miljoen aan aandelen en obligaties verkocht van bedrijven die zich bezighouden met energie uit fossiele grondstoffen. In totaal heeft de keuze invloed op ongeveer 2 procent van de beleggingsportefeuille.