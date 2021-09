De Chinese regering heeft werkgevers er donderdag aan herinnerd dat ze hun personeel niet langer dan acht uur per dag mogen laten werken. In China zijn twaalfurige werkdagen geen uitzondering, maar officieel zouden werknemers voor die overuren betaald moeten worden. In het verleden zag de overheid dat echter door de vingers.

Het Chinese ministerie van Werk publiceerde donderdag samen met het hooggerechtshof van het land een lijst met tien rechtszaken rond arbeid van de afgelopen jaren. De meeste van die zaken hadden betrekking op het aantal uren dat iemand werkte.

Het ministerie kwam ook met een verklaring waarin het departement erop wijst dat "werknemers wettelijk gezien recht hebben op een eerlijke compensatie en rust- of vakantiedagen". "Het is de taak van werkgevers om zich aan te passen aan de wettelijke werktijden", klinkt het.

Daarmee wil de regering werkgevers duidelijk maken dat volgens de Chinese wet een werkdag maar 8 uur duurt en mensen maar maximaal 44 uur per week mogen werken. Extra uren zijn op zich niet verboden, maar moeten wel gecompenseerd worden. En dat gebeurt niet overal.

Veel protesten tegen werkregimes

In de afgelopen jaren kwamen al veel Chinese werknemers in opstand tegen de werkregimes binnen sommige bedrijven. Zo zette een groep programmeurs in 2019 op het ontwikkelaarsplatform GitHub op een rijtje bij welke start-ups maar beter niemand kon solliciteren, omdat die zich niet aan de wet hielden.

Eerder dit jaar braken er grote protesten uit nadat een werknemer van het techbedrijf Pinduoduo na een te lange werkdag in elkaar was gezakt en daarna is overleden. Een collega pleegde enkele weken later zelfmoord.

Tot slot stak een man zich in januari in brand. Het is niet duidelijk of zijn dood rechtstreeks is te linken aan overwerk, maar vlak voor zijn beslissing zou zijn werkgever geweigerd hebben om hem zo'n 650 euro aan overwerk uit te betalen.

'Werknemers durven baas nu makkelijker voor de rechter te slepen'

Of die voorvallen ook echt met te lange werkdagen te maken hebben, is niet te achterhalen. Maar voor veel Chinezen was het voldoende om in opstand te komen.

In navolging van de nieuwsberichten lieten veel Chinezen op sociale media weten dat ze soms meer dan driehonderd uur per maand werkten, wat veel meer is dan de wettelijke limiet.