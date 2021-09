Ryanair vervoerde vorige maand 11,1 miljoen reizigers, meldt het bedrijf donderdag. Dat waren er flink meer dan de zeven miljoen van augustus 2020 en ook meer dan in juli van dit jaar. Toch zijn er nog altijd fors minder passagiers dan vóór de coronacrisis.

Voor de pandemie stapten in de zomermaanden tussen de 14 miljoen en 15 miljoen mensen per maand in een Ryanair-vliegtuig. In augustus vorig jaar was daar nog maar de helft van over. Met 9,3 miljoen reizigers in juli en ruim 11 miljoen reizigers vorige maand kruipt de Ierse budgetvlieger weer langzaam richting het niveau van voor corona.

In augustus zijn 71.000 vluchten uitgevoerd. Op die vluchten was gemiddeld 82 procent van de stoelen bezet. Dat is beter dan in dezelfde maand van vorig jaar, toen dat percentage bleef steken op 73 procent.

Ryanair-topman Michael O'Leary heeft eerder gezegd positief te zijn over het herstel van de Europese luchtvaart in de tweede helft van dit jaar. Dit vanwege het grote aantal coronaprikken dat is gezet in Europa, dat de belangrijkste markt voor het bedrijf is. Volgens hem kan Ryanair in oktober de capaciteit van voor de uitbraak van COVID-19 weer benutten.