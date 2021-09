PostNL en vier andere pakketbezorgers hebben voor in totaal 828.000 euro aan boetes gekregen, meldt Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) donderdag. De bedrijven hebben de straffen opgelegd gekregen, omdat ze tientallen personeelsleden van buiten de Europese Unie zonder vergunning hebben laten werken.

Het bezorgen van pakketten zit al jaren in de lift, maar is sinds de start van de pandemie in recordtempo verder gegroeid. Volgens de inspectiedienst is de druk op medewerkers groot. Daardoor bestaat het risico dat medewerkers te lang moeten werken, slecht betaald krijgen en illegaal aan de slag moeten. Voor dergelijke wantoestanden hebben bezorgers in het verleden al diverse boetes gekregen.

Ook nu legt de inspectiedienst weer boetes op. Dit keer naar aanleiding van een inspectie in 2019, waarbij controleurs zagen dat een onderaannemer 36 mensen van buiten de EU liet werken zonder een tewerkstellingsvergunning. De onderaannemer, die uit Zuid-Holland komt, werkte in opdracht van PostNL en leende de medewerkers van drie andere bedrijven. Het gaat in deze zaak om vijf bedrijven.

PostNL laat in een reactie weten inderdaad een boete te hebben gekregen. Het bedrijf zegt inmiddels niet meer met de betreffende onderaannemer samen te werken. Daarnaast meldt PostNL de naleving van de regels nu strenger te controleren en afscheid te nemen van bedrijven die zich niet aan de wet houden.

Inspectie ziet werkomstandigheden wel verbeteren

In een andere zaak heeft de inspectiedienst een van de vijf bedrijven ook een boete van 37.000 euro opgelegd. Dit omdat de onderneming zich niet aan de regels hield bij het betalen van loon. De betrokken bedrijven kunnen in beroep gaan.

Ondanks de boetes vindt Inspectie SZW dat de werkomstandigheden in de pakketmarkt verbeteren. Zo hebben de vier grote opdrachtgevers actie ondernomen om wantoestanden tegen te gaan.

Wel zegt de controledienst dat de vier bedrijven niet allemaal even snel verbeteringen laten zien. Daarbij noemt de Inspectie SZW geen namen.