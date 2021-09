De steenrijke eigenaren van pijnstillerfabrikant Purdue Pharma, dat bijdroeg aan de opiatencrisis in de VS, worden niet vervolgd. Een rechter ging woensdag akkoord met het faillissement van het bedrijf, waardoor de multimiljardairs die de onderneming runden juridisch buiten schot blijven.

In de afgelopen decennia raakten veel Amerikanen langdurig verslaafd aan pijnstillers. Volgens het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC zijn sindsdien zo'n 500.000 mensen aan zo'n verslaving overleden.

Purdue Pharma, dat in handen is van de schatrijke familie Sackler, bracht het middel OxyContin op de markt, waaraan veel Amerikanen verslaafd zijn geraakt. Het bedrijf gebruikte agressieve marketing om het product te verkopen en verdiende er miljarden aan, maar meldde niet dat het middel zeer verslavend is.

Het bedrijf raakte verwikkeld in duizenden rechtszaken die zijn aangespannen door onder meer gemeenten en vakbonden. De eigenaren hebben enkele miljarden opzijgelegd voor een schadevergoeding. Daarnaast besliste de rechter dat ze niet meer actief mogen zijn in de medische sector. Maar van een strafrechtelijke vervolging komt het vermoedelijk niet.

De familie Sackler is nog niet helemaal van deze zaak af. Diverse Amerikaanse staten, waaronder Washington en Connecticut, hebben na de uitspraak meteen aangekondigd in hoger beroep te gaan.