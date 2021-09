ING onderzoekt de mogelijkheid te stoppen met betaaldienstverlener Payvision, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) woensdag op basis van ingewijden. Payvision moest een 'eigen Adyen' worden van de bank, maar door tegenvallende technologie en het gevoelige klantenbestand liep de samenwerking op niets uit.

ING heeft consultancybureau McKinsey & Company ingeschakeld om onder meer een sluiting van Payvision te onderzoeken.

De Payvision-flop is pijnlijk voor ING, omdat de bank drie jaar geleden nog zo'n 350 miljoen euro neertelde voor de betaaldienstverlener. Daarmee werd het de duurste ING-overname van na de kredietcrisis. "Om de rest een stap voor te blijven, moeten we blijven innoveren", zei toenmalig ING-topman Ralph Hamers destijds over de overname.

Drie jaar later is er volgens FD weinig meer over van deze ambitie. Het huwelijk liep volgens het dagblad stuk op twee fronten: de tegenvallende technologie en de klantenportefeuille van Payvision. Zo had de betaaldienstverlener veel klanten in de gok- en porno-industrie, juist twee sectoren die de bank wilde vermijden vanwege potentiële witwaspraktijken.

Na het opschonen van die portefeuille bleken deze sectoren echter ook de winstgevendste te zijn en bleef het bedrijf zitten met een lege huls. Inmiddels lijkt Payvision het einde te naderen. Het bedrijf neemt geen nieuwe klanten meer aan en staat volgens FD "nagenoeg stil".

Dat mogelijke einde zou kunnen komen in de vorm van de consultants van McKinsey & Company. ING heeft het consultancybureau gevraagd meerdere scenario's te onderzoeken, waaronder het sluiten van Payvision en het zoeken naar nieuwe partners. De bank geeft tegen FD geen inhoudelijke reactie, maar claimt "permanent reviews uit te voeren op de bedrijfsvoering".