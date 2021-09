Hoewel het nog moeilijk reizen is wegens de coronacrisis, hebben de boekingen voor internationale slaaptreinen daar niet onder te lijden. GreenCityTrip, dat volgende maand met meerdere nachttreinen begint, krijgt zes keer meer boekingen binnen dan verwacht. Ook de NS merkt veel enthousiasme voor zijn slaaptrein naar Wenen.

De slaaptrein is na vijf jaar terug in Nederland. Sinds eind mei opereert de NS een nachtelijke treinverbinding tussen Amsterdam en Wenen en vanaf 15 oktober start het bedrijf GreenCityTrip met verbindingen naar onder meer Praag, Wenen, Milaan en Venetië.

Begin volgend jaar voegt de NS daar nog een verbinding naar Zürich aan toe. Daarnaast rijdt European Sleeper vanaf april tussen Brussel en Praag via Nederland.

Het was voor de bedrijven in het begin bang afwachten of de coronacrisis het enthousiasme voor de treinen niet zou drukken, maar dat blijkt allesbehalve het geval. GreenCityTrip, een onderdeel van het reisbedrijf Flywise, rekende erop dat de treinen twee tot drie weken voor vertrek wel vol zouden zitten. Nu blijken ze zes maanden van tevoren al volgeboekt te zijn.

"Tot maart zijn al veel plaatsen volgeboekt en de plaatsen die er nog zijn, gaan er snel vandoor. We krijgen zes keer meer boekingen binnen dan we hadden verwacht", zegt medeoprichter Hessel Winkelman van Flywise tegen NU.nl.

Daarom besloot het bedrijf vijf extra rijtuigen te bestellen. Die worden vanaf april ingezet. "Vanaf dan is het ook de bedoeling om de treinen vaker dan twee keer per week te laten rijden en naar meer bestemmingen te gaan." Winkelman denkt onder andere aan Kopenhagen, Göteborg, Bologna en Florence.

'Mensen krijgen een nostalgisch gevoel bij de nachttrein'

Ook de NS merkt dat er veel enthousiasme is voor de slaaptrein naar Wenen, die één keer per dag rijdt. Het bedrijf deelt geen boekingscijfers mee, maar volgens een woordvoerder zaten veel treinen al vol nog voor de nachttrein zijn eerste rit had uitgevoerd. "Mensen krijgen duidelijk een nostalgisch gevoel bij de nachttrein", klinkt het.

Helaas kampte de trein naar Wenen de afgelopen weken met wat vertragingen door werkzaamheden aan het spoor in Duitsland. Ook zal deze trein tot maandag niet rijden door de machinistenstaking in Duitsland. Wie een ticket had geboekt, kan dat kosteloos annuleren of verzetten naar een later moment.

Ook European Sleeper, dat met zijn idee in een kwartier tijd 500.000 euro aan kapitaal ophaalde, is in volle voorbereiding voor het eerste fluitsignaal. "Over twee weken is de dienstregeling af en vanaf december beginnen we met de ticketverkoop", zegt mede-eigenaar Elmer van Buuren.