Nederland importeerde in de eerste zes maanden van dit jaar voor 11,3 miljard euro aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk. Dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland voerde vooral meer medische apparaten en kunststof in. Ook de waarde van de import van olie en gas steeg, maar dit kwam uitsluitend doordat de prijzen hoger waren. De hoeveelheid lag juist lager. Daarnaast zijn er minder geneesmiddelen en chips vanuit het VK naar Nederland gekomen.

De invoer van verse producten zoals groente, fruit en vlees daalde ook flink, met bijna 60 procent. Vermoedelijk komt dit doordat voor deze goederen een snelle afhandeling nodig is. Door de Brexit is de handel met het VK tijdrovender geworden.

Het VK stapte officieel al op 31 januari 2020 uit de Europese Unie. Maar tot het einde van dat jaar gold een overgangsperiode, waarin de regels hetzelfde bleven. Vlak voor het einde van het jaar, op Kerstavond, werden het VK en de EU het eens over nieuwe regels voor de onderlinge handel.

Hoewel die regels de handel tussen beide gebieden lastiger maken, is de import toch gestegen in de eerste helft van dit jaar.

Het CBS heeft geen cijfers gepubliceerd over de export van Nederland naar het VK.