Voor de tweede maand op rij kwam meer dan een derde van alle in Nederland verbruikte stroom uit een hernieuwbare bron. Het aandeel van zonne-energie, wind op land en op zee en biomassa was in de vorige maand met 37 procent 10 procentpunt groter dan in augustus 2020, blijkt woensdag uit gegevens van Energieopwek.nl.

De gegevens laten zien dat de stroomvoorziening in Nederland langzaamaan steeds groener wordt. Hierdoor is het aandeel van hernieuwbare energie zelfs groter, zelfs als het weer niet meewerkt: augustus was met 170 zonuren veel somberder dan dezelfde maand vorig jaar (226 zonuren). Tóch werd er meer stroom opgewekt met de zon.

Dat het aandeel toch is toegenomen, heeft alles te maken met de Nederlandse productiecapaciteit van hernieuwbare energie. Het aantal huishoudens dat zonnepanelen op het dak heeft, groeide in een jaar tijd met een half miljoen naar anderhalf miljoen huishoudens. Ten opzichte van vorig jaar zijn er twee nieuwe windparken op zee in vol bedrijf gekomen. Op land staat 15 procent meer vermogen aan windenergie.

Die groei leidde op 8 augustus tot een bijzondere situatie in de stroomhandel. Op die dag was er namelijk zo veel aanbod van hernieuwbare elektriciteit en was de vraag zo klein, dat de elektriciteitsprijzen daalden. Dat betekent dat stroomproducenten moeten betalen om hun stroom kwijt te kunnen aan stroomhandelaars. Dat heeft vaak tot gevolg dat minder stroom wordt gekocht bij vervuilende energiebronnen als kolencentrales, waardoor de CO2-uitstoot even afnam.

Overigens zijn deze vervuilende bronnen nog altijd hofleverancier. Een kleine 63 procent kwam voort uit de zogeheten conventionele bronnen, zoals gas en kolen. Deze conventionele energiebronnen moeten in 2030 juist tot de minderheid behoren: volgens het Klimaatakkoord komt 70 procent van alle elektriciteit dan uit hernieuwbare bronnen.