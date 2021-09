In Nederland zijn in augustus 26.294 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat is 16,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt woensdag uit cijfers van belangenorganisaties BOVAG en Rai Vereniging en dataverzamelaar RDC. Ook in juli waren de aantallen al flink kleiner, met een daling van 22,4 procent.

Dat de cijfers flink lager zijn dan vorige zomer komt volgens de verenigingen doordat veel autobouwers last hebben van het wereldwijde chiptekort. De wachttijden voor nieuwe auto's lopen daardoor op en de voorraden zijn kleiner.

De bestverkochte merken in augustus:

KIA (2.620 stuks / 12 procent marktaandeel)

Volkswagen (2.046 / 9,4 procent)

Toyota (1.839 / 8,4 procent)

SKODA (1.479 / 6,8 procent)

BMW (1.242 / 5,7 procent)

De bestverkochte modellen in augustus:

KIA Niro (1.177 / 5,4 procent)

Toyota Yaris (668 / 3,1 procent)

Volkswagen Polo (645 / 3 procent)

KIA Picanto (537 / 2,5 procent)

SKODA Enyaq (487 / 2,2 procent)

Dit jaar zijn tot dusver 211.460 auto's op kenteken gezet. Dat is 3,4 procent minder dan in de eerste acht maanden van vorig jaar. Vooral de daling van de laatste twee maanden zorgde voor de lagere verkopen van dit jaar. Na zes maanden was nog sprake van een plus van 3,3 procent.