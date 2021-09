De pizzaketen New York Pizza neemt zijn Duitse branchegenoot Stückwerk over, waarmee het bedrijf in één klap 32 vestigingen in Duitsland erbij heeft gekregen.

New York Pizza, dat in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden een Nederlands bedrijf is, zet sinds dit jaar extra in op uitbreiding in België en Duitsland. In Nederland heeft de onderneming momenteel 233 vestigingen. In Duitsland had het bedrijf voor de overname al twee vestigingen en in België momenteel één.

Het is de eerste overname van New York Pizza in Duitsland. Het bedrijf zegt "naar meer kansen" te zoeken om te kunnen uitbreiden in Duitsland.

De pizzaketen, die jaarlijks zo'n 11,5 miljoen pizza's bakt, zag de verkopen vorig jaar met zo'n 20 procent stijgen ten opzichte van eerdere jaren. Mede door de pandemie en de lockdownmaatregelen groeide zowel het aantal bestellingen als de grootte ervan.

De omzet kwam uit op 54,7 miljoen euro, inclusief de inkomsten uit deegproductie. Sinds 2008 is de omzet van de keten jaar op jaar met 12 procent gegroeid. Dat kwam mede door het openen van nieuwe verkooppunten, maar ook door per filiaal meer pizza's te verkopen.

Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het wordt overgenomen door het Noorse conglomeraat Orkla, dat al tientallen merken op het gebied van levensmiddelen, snacks en persoonlijke verzorging in handen heeft. De Noren krijgen drie kwart van het bedrijf in handen, het restant blijft van de huidige eigenaren.