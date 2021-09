Philips is in de Verenigde Staten begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu, omdat die schuim bevatten dat de gezondheid kan schaden. In vrijwel alle andere landen waar het zorgtechnologieconcern deze machines verkoopt, gaat de terugroepactie deze maand van start. Philips wil de terugroepactie binnen een jaar afronden. In totaal gaat het om drie miljoen tot vier miljoen apparaten.

In juni maakte Philips bekend de apparaten te moeten terugroepen. Het zorgt voor een fikse kostenpost. Het bedrijf legde daarom al honderden miljoenen euro's opzij. In de VS en Canada hebben inmiddels tientallen mensen Philips aangeklaagd.

De terugroepactie betreft beademingsapparatuur voor thuisgebruik door apneupatiënten. Het schuim in de apparaten dat geluid moet dempen, kan gevaarlijk zijn. Niet alleen kan dat schuim in kleine deeltjes breken, maar ook kan het bepaalde chemicaliën afgeven, bijvoorbeeld na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen.

De gassen die dan vrijkomen en door de gebruikers kunnen worden ingeademd, zijn mogelijk kankerverwekkend. Ook kunnen patiënten hoofdpijn, irritatie en misselijkheid ervaren na blootstelling en moeten ze mogelijk overgeven.

Voor de terugroepactie heeft Philips de productie van de zogeheten DreamStation-apparaten opgevoerd. Normaal gesproken maakt het bedrijf er ongeveer anderhalf miljoen per jaar. Hoeveel apparaten gerepareerd kunnen worden, kon Philips nog niet zeggen.

De gevolgen voor patiënten zijn volgens het concern afhankelijk van de manier waarop de zorgaanbieder dat regelt. Het bedrijf regelt de vervanging en reparatie van de apparaten met die zorgaanbieders en die hebben op hun beurt contact met de klanten.