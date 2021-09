EQOM Group, de eigenaar van EasyToys, neemt erotiekwinkelketen Christine le Duc over. De vijf Nederlandse winkels van Christine le Duc en de webshop behouden hun merknaam. Daarnaast heeft EQOM ook de Noorse verkoper van seksspeeltjes Kondomeriet overgenomen. Wat het bedrijf voor de overnames heeft betaald, is niet bekendgemaakt.

Door de dubbele overname stijgt de totale omzet van EQOM Group van 100 miljoen euro in 2020 naar een verwachte 160 miljoen euro dit jaar. In totaal heeft het bedrijf nu meer dan driehonderd werknemers. EDC Retail, het moederbedrijf van EasyToys, was al sinds januari onderdeel van EQOM.

"We willen in 2025 niet alleen Europees marktleider zijn, maar ook zijn uitgegroeid tot een wereldspeler met een totale omzet van 0,5 miljard euro", aldus Eric Idema, voorzitter van EQOM Group en tevens topman van EDC Retail.

EDC Retail uit Veendam kreeg nationale bekendheid vanwege een rel over het shirtsponsorschap van voetbalclub FC Emmen. Voetbalbond KNVB wilde dat in eerste instantie niet toestaan, omdat ook kinderen het shirt met EasyToys erop zouden dragen. Daarop stelde het erotiekbedrijf voor op de kindershirts de naam van dierentuin WILDLANDS te zetten. Uiteindelijk stond de KNVB de sponsoruiting toch toe.