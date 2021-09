Shell gaat de komende vijf jaar 50.000 laadpalen voor elektrische auto's langs Britse straten plaatsen. Dat doet het energieconcern via dochterbedrijf ubitricity, dat begin dit jaar werd overgenomen. Via dat bedrijf heeft Shell al 3.600 laadpalen in het Verenigd Koninkrijk die verwerkt zijn in bestaand straatmeubilair, zoals paaltjes en lantaarnpalen.

Daarnaast heeft Shell al snellaadpalen bij een deel van de tankstations die het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk heeft. Daardoor kunnen gebruikers van elektrische auto's ook hun accu opladen als ze onderweg zijn.

Shell hoeft maar een deel van de kosten voor de installatie van de duizenden laadpalen zelf te betalen. De Britse regering vergoedt momenteel 75 procent van de kosten voor het plaatsen van een nieuwe laadpaal. Daarmee wil Londen de overstap naar elektrisch rijden stimuleren. Vanaf 2030 mogen er in het Verenigd Koninkrijk geen nieuwe auto's met een verbrandingsmotor meer worden verkocht.

Er zullen vanaf 2030 weliswaar nog genoeg auto's op benzine of diesel rondrijden, maar dat worden er steeds minder. Het concern kijkt daarom al een tijdje naar nieuwe manieren om geld te verdienen.

Zo is Shell in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ook energieleverancier voor huishoudens, wat het bedrijf ook in Nederland gaat doen. Daarnaast biedt het concern via zijn Britse dochter Shell Energy ook breedbandinternetverbindingen aan.