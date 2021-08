Al voor de derde keer stelt Google de wereldwijde terugkeer naar kantoor voor zijn werknemers uit. Door de opkomst van de deltavariant besliste de techgigant nu om vanaf 10 januari volgend jaar kantoren zelf te laten bepalen of ze hun personeel wel of niet naar het werk laten komen. Dat schrijft CEO Sundar Pichai dinsdag in een mail aan het personeel.

Pichai neemt de beslissing tot uitstel naar eigen zeggen om zijn werknemers meer flexibiliteit en keuze te bieden als ze weer naar kantoor mogen. Oorspronkelijk zouden de Google-kantoren hun deuren openen op 1 september, maar dat werd later bijgesteld naar 18 oktober. Nu wordt het dus opnieuw uitgesteld tot januari 2022.

Er komt geen eenduidig thuiswerkbeleid, zegt Pichai. Vestigingen mogen vanaf volgend jaar zelf kiezen hoe ze dat invullen. Wel moeten alle personeelsleden 30 dagen van op voorhand op de hoogte gebracht worden van de terugkeer en de mogelijke verplichtingen daarrond.

Tot slot geeft Google zijn personeel op 22 oktober en 17 december dit jaar een zogenoemde reset-dag. Dat is een extra dag vakantie om even op te laden. "Erg belangrijk in deze tijden", noemt Pichai dat. Google doet dat in navolging van onder meer de schoenenfabrikant Nike en de datingapp Bumble. Beide bedrijven geven hun personeel een week extra verlof dit jaar om dezelfde reden.

Google kondigde een tijd geleden aan dat het zijn werknemers zal verplichten om volledig gevaccineerd te zijn voor ze weer op kantoor mogen werken. Onder meer in Nederland is dat echter niet mogelijk omdat de wet dat niet toelaat. Het autoverhuurbedrijf LeasePlan zei onlangs alleen gevaccineerden toe te laten op kantoor, maar stuitte daarmee op bezwaren vanuit de vakbonden en de politiek.