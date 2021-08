De Amerikaanse techbedrijven Google, Facebook en Microsoft besteden van alle bedrijven het meeste aan lobbyen bij de Europese instellingen. In de top vijf is het enige niet-Amerikaanse bedrijf het Chinese Huawei, blijkt dinsdag uit een studie van de lobbywaakhonden Corporate Europe Observatory en LobbyControl.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Google met 5,75 miljoen euro per jaar het meeste uitgeeft aan onderhandelingen met de Europese Unie over wet- en regelgeving. Op de tweede plaats staat Facebook. Het sociale netwerk besteedt jaarlijks 5,5 miljoen euro aan lobbyen in de EU en Microsoft geeft er elk jaar 5,25 miljoen euro aan uit.

Daarna volgt Apple met 3,5 miljoen euro. De Chinese smartphonemaker Huawei, die ook netwerkapparatuur maakt, komt op de vijfde plaats met 3 miljoen euro en Amazon sluit het lijstje af met 2,75 miljoen euro. In totaal geven 612 bedrijven elk jaar 97 miljoen euro uit aan lobbyen bij Europese politici.

Dat 'Big Tech' zoveel geld uitgeeft aan lobbying is niet heel gek. De EU probeert namelijk al een tijd meer macht te krijgen over de techsector met privacywetten en andere regelgeving om de dominantie van de Amerikaanse techreuzen te beperken. De bedrijven die daardoor geraakt worden, zetten dan ook veel middelen in om te onderhandelen over dat soort zaken.

De lobbywaakhonden gebruikten voor het onderzoek gegevens uit het EU-transparantieregister, waarin wordt bijgehouden welke budgetten organisaties gebruiken om te lobbyen en op welke manier ze dat doen.