Afghanen hebben bijna geen toegang meer tot contant geld. De pinautomaten zijn leeg en alle banken sluiten de deuren. Om aan geld te komen, proberen veel mensen te lenen bij familie of vrienden, "maar die houden hun geld ook liever bij zich", zegt de Afghaanse Nederlander Sangar Paykhar tegen NU.nl.

De oorlog in Afghanistan stort een groot deel van het land in armoede. Westerse geldschieters hebben hun financiële steun tijdelijk stopgezet en buitenlanders kunnen bijna geen geld naar het land sturen, omdat het transactiebedrijf Western Union zich tijdelijk heeft teruggetrokken uit het land.

Ook sluiten banken de deuren en vullen ze de pinautomaten amper bij. Daardoor is de nationale munt, de afghani, de afgelopen weken sterk in waarde gedaald. De nieuwe gouverneur van de Afghaanse centrale bank, een lid van de Taliban, heeft banken wel opgeroepen mensen 2.000 afghani (19 euro) per week te laten opnemen. Het is echter niet duidelijk of banken dat advies ook daadwerkelijk opvolgen.

Bovendien wordt het zonder internationale hulp erg moeilijk voor de banken om overeind te blijven. Zo'n 69 tot 75 procent van al het geld op Afghaanse rekeningen zou in vreemde valuta zijn, volgens een ex-gouverneur van de centrale bank. Hij waarschuwt voor een instorting van de Afghaanse economie als er een run op de bank ontstaat.

Meeste winkels accepteren alleen contant geld

Het gebrek aan cash is een probleem omdat heel wat winkels en eetstandjes in Afghanistan alleen contant geld aanvaarden. Arme Afghanen die aan eten willen komen, moeten dus geld lenen bij mensen die wel nog wat contant geld ter beschikking hebben. "Het probleem is alleen dat die mensen hun geld ook liever bij zich houden en er niet voor staan te springen om het uit te lenen aan mensen die hun baan kwijt zijn en het geld niet meteen kunnen teruggeven", vertelt Sangar Paykhar, een Afghaan die als onderzoeker werkt aan de Universiteit Leiden.

Zo'n 10 procent van de Afghanen werkt voor de overheid en daarnaast werkt nog een hoop mensen voor buitenlandse ambassades en westerse ngo's. Die zijn sinds de komst van de Taliban allemaal hun werk kwijt.

Probleem speelt veel minder op platteland

Paykhar houdt nog regelmatig contact met familie en vrienden in Afghanistan. Hij stelt vast dat het probleem groter is in de stad dan op het platteland. "In de steden zijn de prijzen enorm gestegen, maar op het platteland is dat veel minder het geval. Zo kost benzine in de stad 60 Afghani (0,59 euro) terwijl dat op het platteland 46 Afghani is", vertelt hij.

"Daarnaast is de economie ook veel informeler buiten de steden. Daar wonen nog veel landbouwers die net genoeg produceren voor zichzelf en hun omgeving. Daardoor komen ze makkelijker en goedkoper aan voedsel", zegt Paykhar.

Er wordt in de dorpen vaak gehandeld met buitenlandse valuta zoals de Pakistaanse en de Iraanse munt. "Die buitenlandse valuta zijn altijd al in omloop geweest omdat er altijd weinig centrale aansturing is geweest in het land."

Meer dan 18,5 miljoen Afghanen dreigen te verhongeren

In de steden beperken mensen hun consumptie tot het minimale niveau om net te kunnen leven. "Veel arme mensen leven alleen van brood", zegt Paykhar. Telefoon- en internetabonnementen worden afgesloten omdat mensen het niet kunnen betalen en de meesten blijven een hele dag thuis om zo weinig mogelijk geld uit te geven. In 2017 bleek uit een onderzoek van de internationale hulporganisatie VN dat 18,5 miljoen Afghanen dreigen te verhongeren. "En dat is er met de huidige situatie zeker niet beter op geworden."

Toch proberen enkele ontslagen Afghanen weer aan het werk te gaan. Paykhar haalt het voorbeeld aan van een man die met zijn laatste geld een taxi heeft gekocht en nu aan de slag is als taxichauffeur. "Helaas neemt niemand de taxi omdat iedereen thuisblijft, dus hij heeft nog bijna geen klant gezien. Toch zei hij me dat hij het wil blijven doen, want dan heeft hij tenminste een dagbesteding."

De onrust in Afghanistan lijkt ook een aantal Afghanen in de richting van de cryptomarkt te hebben gedreven. Afghanistan kwam in 2021 uit het niets op plaats 20 van 154 op de Global Crypto Adoption Index, een lijst van landen die recent de cryptomarkt omarmden.