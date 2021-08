In de zakelijke dienstverlening, denk aan de uitzendbranche, de reisbureaus en de IT-dienstverleners, zitten vrijwel alle deelsectoren qua omzet weer op het niveau van voor de coronacrisis. De reisbranche en de reclamesector zijn grote achterblijvers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag.

De zakelijke dienstverlening boekte in het tweede kwartaal een omzetstijging van 20,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, een record. Volgens het CBS is de vergelijking wel vertekend. In het voorjaar van 2020 kreeg de sector immers harde klappen doordat als gevolg van de coronapandemie het openbare leven vrijwel op slot ging.

Maar een vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 pakt voor de meeste deelsectoren ook gunstig uit. De uitzendbranche zat qua omzet in het tweede kwartaal weer op het niveau van voor de coronacrisis, terwijl de IT-dienstverlening en de rechtskundige dienstverlening daar al boven zitten.

Laatstgenoemde sector kende de afgelopen 24 maanden sowieso geen kwartaal met omzetdaling vergeleken met een jaar eerder.

Als geheel valt de omzet van zakelijke dienstverleners in het tweede kwartaal nog 1,4 procent lager uit vergeleken met de periode van voor corona. Dit komt doordat de reis- en de reclamebranche nog niet zijn opgeveerd.

In het reclamewezen lag de omzet nog 7 procent onder het niveau van het tweede kwartaal van 2019 en voor de reissector zelfs 54 procent.

Het vertrouwen zit er weer in

De statistici keken ook naar het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening. Dat steeg in het tweede kwartaal naar 16,2 en ligt daarmee voor het eerst weer boven het niveau voorafgaand aan de coronacrisis.

Ondernemers zijn optimistisch over de verwachte ontwikkeling van de omzet en de personeelssterkte. Wel vrezen zo'n 35 procent van de ondernemers dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering zal zijn.