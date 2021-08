Eurostat verwacht dat de inflatie in de eurozone deze maand op 3 procent uitkomt. Dat maakt statistiekbureau Eurostat dinsdag bekend op basis van voorlopige cijfers. In juli was de inflatie nog 2,2 procent. Vooral de gestegen energieprijzen drijven de inflatie op. Nederland zit met een verwachte inflatie van 2,7 procent voor deze maand in de Europese middenmoot.

Ook industriële goederen werden flink duurder, net als voedsel, diensten en alcohol en tabak. Het komt erop neer dat consumenten en bedrijven voor veel zaken duurder uit zijn en dat hun koopkracht afneemt.

De inflatie valt hoger uit dan verwacht, aangezien van 2,7 procent werd uitgegaan. Het streefpercentage van de Europese Centrale Bank (ECB) ligt met 2 procent zelfs nog lager.

In Estland en Litouwen valt de inflatie volgens Eurostat in augustus met respectievelijk 5 en 4,9 procent het hoogst uit. Ook België zit met een verwacht inflatiecijfer van 4,7 procent in de hoogste regionen. Bij onze zuiderburen loopt de inflatie bovendien het snelst op, aangezien deze in juli nog 1,4 procent was.

In Malta, Griekenland en Portugal valt de inflatie deze maand naar verwachting het laagst uit.