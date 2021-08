De zorgsector is het coronajaar 2020 financieel goed doorgekomen, meldt accountantskantoor EY dinsdag op basis van jaarrekeningen van zorginstellingen over het vorige jaar. Vermoedelijk krijgen veel instellingen het in 2021 lastiger, omdat de gevolgen van de pandemie dit jaar duidelijker worden.

EY bekeek de jaarrekeningen van alle 423 zorginstellingen die hun cijfers al hebben gedeponeerd bij de KVK. Volgens de onderzoekers gaat het om 75 procent van het totale aantal zorgbedrijven. Hierbij is alleen gekeken naar bedrijven met een omzet van minimaal 5 miljoen euro.

Uit de gegevens blijkt dat het gemiddelde rendement vorig jaar 0,4 procent hoger was dan in 2019. De opbrengsten stegen in 2020 gemiddeld met 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het ziekteverzuim was juist lager dan in 2019, net als het personeelsverloop.

Dat zijn gunstige ontwikkelingen, maar EY verwacht dat de sector dit jaar nog wel een forse rekening gepresenteerd krijgt. Dit komt onder meer doordat de instellingen vorig jaar gebruik konden maken van de steunmaatregelen van het kabinet. "De eerste inzichten zijn dat de steunpakketten de Nederlandse gezondheidszorg overeind hebben gehouden", aldus Rob Leensen, die bij het onderzoek betrokken was.

Ook denken de onderzoekers dat het personeelsverloop en het ziekteverzuim dit jaar kunnen oplopen. Dit omdat veel medewerkers door de hoge werkdruk alsnog besluiten ander werk te zoeken of door uitval thuis komen te zitten.

Daarnaast hebben veel zorginstellingen hun jaarrekeningen over 2020 nog niet gedeponeerd. Het vermoeden bestaat dat veel van deze instellingen er minder rooskleurig voor staan.