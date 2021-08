Zoom heeft in het tweede kwartaal van het financiële jaar 2022 een omzet genoteerd van 1,02 miljard dollar, omgerekend 864 miljoen euro. Dat is een toename van 54 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zo staat in de nacht van maandag op dinsdag gepresenteerde kwartaalcijfers van de videodienst. Ook het aantal (betalende) gebruikers zat in de lift.

Het aantal gebruikers die goed zijn voor een bijdrage aan de omzet van meer dan 100.000 dollar steeg het afgelopen kwartaal met 131 procent tot 2.278. Het aantal zakelijke gebruikers met meer dan 10 werknemers in dienst liep met 36 procent tot bijna 505.000. Het was alweer voor het dertiende achtereenvolgende kwartaal dat Zoom meer van dergelijke gebruikers kon bijschrijven.

Omdat iedereen door de coronacrisis thuis moest blijven en zijn vrienden en collega's niet meer in het echt kon zien, ging de wereld massaal gebruikmaken van de videodienst, voor zowel werkvergaderingen als een drankje met vrienden. Zoom verwacht dat de omzet over het gehele financiële jaar 2022 boven de 4 miljard dollar uitkomt. In het afgelopen boekjaar realiseerde het bedrijf nog een omzet van 2,6 miljard dollar.