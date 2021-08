Nederlandse consumenten hebben in juli vooral veel meer uitgegeven aan kleding en schoenen. De omzet van winkels in die sectoren groeide met meer dan een vijfde ten opzichte van een jaar eerder nu de winkels weer volledig open zijn, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet van winkels die voedsel verkochten, zoals supermarkten, daalde juist. Vorig jaar gaven Nederlanders tijdens de coronacrisis veel meer geld uit aan eten.

In totaal wogen de extra verkopen aan kleding en schoenen zwaarder en steeg de omzet van de detailhandel in juli met 3,4 procent op jaarbasis. Ook tijdens de coronacrisis zijn Nederlanders echter flink blijven uitgeven, zij het meer online. Tegenover juli 2019 stegen de opbrengsten met 12,9 procent.

Niet alleen de kleding- en schoenenwinkels verkochten meer, ook de omzet van winkels in meubels en woninginrichting, drogisterijen, doe-het-zelfwinkels en bij verkopers van keukens en vloeren was hoger dan een jaar eerder. Verkopers van consumentenelektronica en recreatie-artikelen deden het minder. De non-foodsector als geheel zag de omzet met 3,3 procent groeien.

Voor de foodsector was er een krimp van 1,2 procent. De onlineverkopen gingen met 11,1 procent omhoog. Daarbij waren webwinkels, die online als belangrijkste afzetkanaal hebben, goed voor een groei van 12,6 procent. Winkels die een onlineshop erbij hebben groeiden op het web met 9 procent.

Het beeld van juli laat zien dat de trends van het afgelopen kwartaal een vervolg krijgen. Kledingwinkels zagen hun verkopen in het tweede kwartaal met maar liefst 40 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. De groei bij voedingswinkels was er in de achterliggende periode nauwelijks, wat wordt bevestigt met een krimp in juli.