Porsche gaat volgend jaar een fabriek bouwen in Maleisië, kondigt het bedrijf maandag aan. Het is de eerste keer dat het negentigjarige Duitse automerk een fabriek buiten Europa bouwt. Daarnaast komt er een onderzoekscentrum in China.

Hoewel Porsche er jarenlang prat op ging dat al zijn auto's in thuisland Duitsland werden geproduceerd, is het bedrijf toch al een tijdje met uitbreiding bezig. Sinds vijf jaar wordt de Porsche Cayenne ontwikkeld in Slowakije.

Nu gaat het bedrijf dus nog verder dan Slowakije en trekt het naar Azië. In zijn grootste markt China bouwt het automerk, dat onderdeel is van de Volkswagen Groep, een centrum om de lokale markt en productiemogelijkheden te onderzoeken. Er komt voorlopig geen fabriek in het land. In februari zei CEO Oliver Blume in een interview met Financial Times nog dat hij het prima vond om de Chinese markt vanuit Europa te beleveren.

Porsche bouwt wel een fabriek in het nabijgelegen Maleisië, maar de auto's die daar gemaakt worden zijn specifiek bestemd voor de Maleisische markt. De Maleisische regering legt namelijk hoge invoertarieven op aan buitenlandse auto's, waardoor de inwoners bijna het dubbele van de gangbare prijs betalen.

Ook andere automerken, zoals Mercedes-Benz, Mazda en BMW, bouwen al auto's in Maleisië. Volgens de Wereldbank is het land een opkomende economie en zal het ergens tussen 2024 en 2028 de status van hoge-inkomenseconomie bereiken.