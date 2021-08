De Europese Commissie is vorig jaar weer vaker in actie gekomen om bedrijven te beschermen tegen oneerlijke buitenlandse concurrentie. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie meldt maandag dat aan het eind van het jaar 150 zaken liepen, 10 meer dan het jaar ervoor.

China is in bijna twee derde van de Europese zaken (99 stuks) het doelwit. Rusland (9), India (7) en de Verenigde Staten (6) volgen op grote afstand.

Vorig jaar kwam de Europese Commissie ook voor het eerst in actie tegen bedrijven uit andere landen die in Chinese handen zijn, bijvoorbeeld tegen een glasvezelbedrijf in Egypte.

De toename van het aantal zaken past volgens een verklaring van de Commissie in gewijzigd beleid. Europa was er lange tijd juist op uit om handelsbelemmeringen uit de weg te ruimen, maar stelt zich nu "assertiever" op tegen bijvoorbeeld dumppraktijken en oneerlijke staatssteun voor concurrenten.

Overigens staan andere landen ook steeds meer op hun strepen tegenover Europese bedrijven. Er liepen vorig jaar 178 zaken tegen Europese exporteurs.