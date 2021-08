Het demissionaire kabinet stopt op 1 oktober definitief met de coronasteunregelingen NOW (voor loonkosten), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de zelfstandingenregelingen Tozo en Tonk en diverse fiscale maatregel. Dat kondigt het kabinet maandag aan.

Het demissionaire kabinet vindt dat doorgaan met de steunmaatregelen het economisch herstel in de weg zit. "De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag", klinkt het in een mededeling.

Bedrijven kunnen nog wel steeds leningen aanvragen bij kredietverleners als KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C. Die regeling blijft nog het hele jaar van kracht voor bedrijven die toch nog in de problemen komen. Ook het Garantiefonds Evenementen, voor evenementen die al gepland waren en uiteindelijk niet kunnen plaatsvinden, loopt door in het vierde kwartaal.

Verder is het kabinet bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en discotheken als die ook na 1 oktober nog niet open kunnen. De sector van de nachthoreca is al sinds het begin van de coronacrisis verplicht gesloten en heeft als enige sector zijn deuren nog niet kunnen openen.

Dit bericht wordt aangevuld