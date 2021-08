Het demissionaire kabinet stopt op 1 oktober definitief met de coronasteunregelingen NOW (voor loonkosten), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de zelfstandingenregelingen Tozo en TONK en diverse fiscale maatregelen. Dat schrijft het kabinet maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet vindt dat doorgaan met de steunmaatregelen het economisch herstel in de weg zit. "De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag", klinkt het in een mededeling.

Bedrijven kunnen nog wel leningen aanvragen bij kredietverleners als KKC, Qredits, BMKB-C en GO-C. Die regeling blijft nog het hele jaar van kracht voor bedrijven die toch nog in de problemen komen. Ook het Garantiefonds Evenementen, voor evenementen die al gepland waren en uiteindelijk niet kunnen plaatsvinden, loopt door in het vierde kwartaal.

Nachthoreca krijgt een gerichte compensatieregeling

Verder is het kabinet bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en discotheken als die ook na 1 oktober nog niet open kunnen. De nachthoreca is al sinds het begin van de coronacrisis verplicht gesloten en heeft als enige sector zijn deuren nog niet kunnen openen.

De steunmaatregelen waren in het leven geroepen om bedrijven en ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen een financiële steun in de rug te geven. Zelfstandigen die in de problemen komen, kunnen vanaf oktober weer een beroep doen op het Bbz, de reguliere bijstand voor zelfstandigen. De regeling wordt wel iets vereenvoudigd om het werkbaar te houden.

Zo hebben ondernemers tot twee maanden de tijd om met terugwerkende kracht een uitkering aan te vragen, hoeven gemeenten geen vermogenstoets te doen en mag de gemeente de hoogte van de uitkering per maand in plaats van per jaar bepalen. Vanaf 1 januari volgend jaar vervallen die wijzigingen en worden de uitkeringen weer op de normale manier verwerkt.

Vanaf oktober kunnen bedrijven geen belastinguitstel meer aanvragen

De NOW-regeling wordt opnieuw vervangen door de gebruikelijke werktijdverkorting. Daarmee kunnen werknemers hun personeel tijdelijk minder uren laten werken als de omstandigheden daarom vragen. Het kabinet zegt er wel bij dat de werktijdverkorting nadrukkelijk niet bedoeld is voor coronagerelateerde omstandigheden.

Tot slot vervalt de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen. Vanaf 1 oktober wordt verwacht dat ondernemers weer gewoon hun belastingen betalen volgens de gebruikelijke termijnen. Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid van belastinguitstel, voor een bedrag van 40,4 miljard euro.

Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen te helpen die wegens de coronacrisis in onzekerheid zitten. Zo worden mensen onder andere begeleid naar nieuw werk of worden ze omgeschoold.