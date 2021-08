Binnenlandse en buitenlandse toeristen hebben in 2020 samen 52 miljard euro uitgegeven in ons land. Dat is 43 procent minder dan een jaar eerder, blijkt dinsdag uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Buitenlandse toeristen spendeerden het minste.

Door de lockdowns als gevolg van de coronapandemie was het in het grootste deel van 2020 onmogelijk of heel moeilijk om op reis te gaan. Daardoor raakte de toeristische sector in één klap de groei van meer dan tien jaar kwijt, meldt het CBS. Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie is vorig jaar gedaald van 4,4 naar 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is de meestgebruikte maatstaf voor de economische activiteit in een land.

De belangrijkste reden waarom de toeristische bestedingen daalden, is het wegblijven van buitenlandse toeristen. Zij spendeerden 14,5 miljard euro, 58 procent minder dan een jaar eerder. Nederlanders die op reis gingen in eigen land gaven 34,2 miljard euro uit, 35 procent minder dan in 2019.

Er werden in 2020 ook minder reizen, accommodaties of vliegtickets geboekt bij Nederlandse organisaties. De uitgaven van Nederlanders die een buitenlandse reis boekten bij een Nederlands bedrijf daalden met 70 procent en ook buitenlandse toeristen gaven veel minder uit bij Nederlandse reisbedrijven dan de jaren ervoor.

Toegevoegde waarde van toeristische sector halveerde in 2020

Door de terugval in de toeristische uitgaven daalde de toegevoegde waarde van de toeristische sector in de Nederlandse economie met 47 procent naar 17 miljard euro. Ter vergelijking: de volledige Nederlandse economie ging in 2020 3,8 procent achteruit. Tussen 2012 en 2019 groeide het toerisme altijd sterker dan de economie. Het is dus duidelijk dat er in de toeristische sector grote klappen zijn gevallen door de coronacrisis.

De horeca won wel aan belang, net als winkels, tankstations, bioscopen en trein-, water- en taxivervoersbedrijven. De horeca was goed voor 40 procent van de toegevoegde waarde in de toeristische sector. Dat komt volgens het CBS vooral omdat er meer Nederlanders in het binnenland op vakantie gingen. Binnenlandse toeristen besteden volgens het statistiekbureau meer geld in die sectoren.

Tot slot daalde het aantal banen in toeristische bedrijven met 14 tot 15 procent. Dat is minder dan de daling van de productie in de gehele sector. Volgens het CBS is dat te danken aan de steunmaatregelen zoals de NOW-loonsteun en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het demissionaire kabinet kondigde maandag aan dat die vanaf 1 oktober definitief worden stopgezet.