Het UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten die zijn uitgekeerd aan mensen die lang hebben moeten wachten op een keuring om te bepalen of ze arbeidsongeschikt zijn. Door een tekort aan keuringsartsen moesten mensen vaak negen maanden tot een jaar wachten op zo'n keuring. In de tussentijd kregen ze een voorschot, dat daarna soms werd teruggevorderd.

Als uit de keuringen blijkt dat mensen minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, moeten ze alle voorschotten die ze hebben ontvangen, terugbetalen. Maar omdat de keuringen lang op zich laten wachten, gaat het om forse bedragen die moeten worden terugbetaald.

Zo zijn er gedupeerden die meer dan 10.000 euro moeten terugbetalen. Bij een enkeling loopt de teller zelfs op tot 15.000 euro. Mensen zijn daardoor in grote financiële moeilijkheden gekomen, omdat ze vaak geen andere inkomsten hebben gehad in die periode. Als de WIA-uitkering wegvalt, betekent dat lang niet altijd dat gedupeerden met terugwerkende kracht recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering.

Daarom kondigt het UWV nu aan te stoppen met het terugvorderen van voorschotten die zijn betaald aan mensen die te lang op zo'n keuring hebben moeten wachten. Mensen die de terugvordering al (deels) betaald hebben, krijgen dat geld weer terug.

"We vinden het niet aanvaardbaar dat mensen de dupe worden van vertragingen bij de WIA-claimbeoordelingen, waar zij geen enkele invloed op hebben", zegt UWV-bestuurder Guus van Weelden.

De maatregel geldt voor mensen die op of na 1 januari 2020 een WIA-voorschot hebben gekregen en voor mensen die op 1 januari 2020 een lopend voorschot hadden.