Casino's in Las Vegas hadden vorige maand meer inkomsten dan ooit. Bezoekers vergokten in juli in totaal 794 miljoen dollar (673 miljoen euro) bij de gokpaleizen aan de beroemde Las Vegas Strip. Dat blijkt uit gegevens van toezichthouder Nevada Gaming Control Board waarover zakenblad Forbes schrijft.

Dat juli een topmaand was voor de casino's komt onder andere doordat er enkele grote evenementen waren die veel bezoekers trokken. Zo was er een vechtsportwedstrijd tussen Conor McGregor en Dustin Poirier en was er voor het eerst in lange tijd weer een optreden van Cirque du Soleil.

Daarnaast vielen er vijf weekends in de maand juli en werd eind juni een nieuw casino geopend.

Bij alle casino's in de Amerikaanse staat Nevada, waar Las Vegas toe behoort, kwam vorige maand een bedrag binnen van gezamenlijk 1,36 miljard dollar. Dat was 33 procent meer dan in dezelfde maand twee jaar geleden, toen van de coronapandemie nog geen sprake was.

Het was voor de vijfde maand op rij dat de casino-inkomsten in de staat boven de 1 miljard dollar uitkwamen.

Hoewel er vorige maand dus meer geld werd vergokt dan vóór de coronacrisis, was het aantal bezoekers toch 10,4 procent kleiner dan in dezelfde maand twee jaar geleden. Vergeleken met vorig jaar was er wel een ruime verdubbeling van het aantal bezoekers (+130 procent).