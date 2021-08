Het potje waaruit particulieren subsidie voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto kunnen krijgen, is voor dit jaar leeg. Het idee achter de subsidie is dat niet alleen mensen die een nieuwe auto kopen of zakelijk rijden steun krijgen als ze voor zo'n voertuig kiezen.

6.750 mensen hebben 2.000 euro gekregen om een elektrische auto te kopen. Daarmee is de begrote 13,5 miljoen euro op. De regeling gaat op 1 januari weer in. Voor 2022 is 18,3 miljoen euro beschikbaar.

"Natuurlijk zou ik willen dat ook de rest van dit jaar meer mensen in aanmerking komen om met subsidie een elektrische auto aan te kunnen schaffen. Maar ik vind het vooral mooi nieuws dat al zoveel mensen met dit steuntje in de rug kiezen voor elektrisch rijden", zegt demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat in een verklaring.

De regeling bestond vorig jaar ook al, maar toen werd niet al het beschikbare geld benut. Volgens het ministerie zijn er inmiddels bijna 200.000 elektrische auto's op de Nederlandse wegen. Het gaat om zowel waterstofauto's als auto's die op accu's rijden.

Dergelijke voertuigen stoten tijdens het rijden geen broeikasgassen uit. De regeling draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, die met het huidige kabinetsbeleid overigens niet bereikt lijken te worden.