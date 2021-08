Huizenprijzen in dure wijken in Den Haag en Amsterdam zijn maar liefst vier keer zo hoog als in de goedkoopste delen van de stad. In de gemeente Haarlemmermeer is het verschil met een factor 1,5 het kleinst. Dat blijkt uit gegevens van dataverzamelaar Calcasa over huizenprijzen in het tweede kwartaal van dit jaar in de vijftien grootste gemeenten in Nederland.

Wie een huis wil kopen in de duurste wijken van Den Haag, Westbroekpark en Duttendel, is gemiddeld 865.000 euro kwijt. Dat is 4,2 maal duurder dan in de goedkoopste wijk, Transvaalkwartier. Daar blijft de gemiddelde prijs steken op 205.000 euro.

Hoewel de Hofstad daarmee de absolute koploper is in het rijtje, zijn de verschillen kleiner dan in 2009. Toen waren de prijzen in de duurste wijken ruim vijfmaal zo hoog als in het goedkoopste deel van de stad. Je betaalde toen in Kijkduin en Ockenburgh gemiddeld 558.000 euro, terwijl je in het Transvaalkwartier al een woning kon kopen voor 109.000 euro.

In Amsterdam zijn de verschillen nauwelijks kleiner. Voor een optrekje in de Apollobuurt moet je gemiddeld 1.125.000 euro neertellen. In de Bijlmermeer heb je al een woning voor 280.000 euro, wat vier keer zo laag is. Dat is ongeveer hetzelfde verschil als in 2009, toen beide buurten ook al de duurste en de goedkoopste waren. Wel zijn de prijzen in beide wijken in de tussentijd bijna verdubbeld.

In andere grote gemeenten lopen de prijzen weliswaar minder ver uiteen, maar de verschillen zijn nog altijd groot. In tien van de vijftien grote gemeenten zijn de prijzen in dure wijken meer dan tweemaal zo hoog als in de goedkoopste. Daarbij gaat het naast Den Haag en Amsterdam onder meer om Rotterdam, Groningen en Tilburg. In onder andere Utrecht en Eindhoven zijn de prijsverschillen enigszins beperkt.

De duurste wijken van Nederland liggen echter niet in de grote steden, maar juist in kleinere gemeenten. Koploper is de wijk Aerdenhout in Bloemendaal, waar je gemiddeld 1.370.000 euro kwijt bent voor een koopwoning. Nummer twee is de Wassenaarse wijk Zuidwestelijk deel der gemeente. Wie daar wil wonen, moet rekenen op een gemiddelde huizenprijs van 1.345.000 euro.