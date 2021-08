LeasePlan is het eerste bedrijf met een hoofdkantoor in Nederland dat medewerkers vraagt om hun coronaprikken te halen. Zonder vaccinatie zijn ze niet welkom op kantoor. Het autoleasebedrijf zegt daar ook bij dat het personeel na de coronacrisis weer volledig teruggaat naar kantoor. "Het nieuwe normaal is terug naar normaal", citeert Het Financieele Dagblad (FD) het bedrijf.

LeasePlan zal niet controleren of medewerkers ook daadwerkelijk tegen COVID-19 zijn ingeënt. Deskundigen zeggen tegen het FD dat LeasePlan zich desondanks juridisch op glad ijs begeeft. Het bedrijf kan werknemers in gewetensnood brengen door ervan uit te gaan dat ze eerlijk over hun prikken zullen zijn. Bovendien is het verboden om werknemers te verplichten zich te laten vaccineren.

Vakbond FNV is er in ieder geval niet over te spreken. Vicevoorzitter Kitty Jong zegt tegen de krant dat werkgevers geen misbruik mogen maken van hun machtspositie door werknemers direct of indirect tot vaccinatie te dwingen. "Het coronavaccin is een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen corona, maar het is niet aan hen om hierover te beslissen", zegt ze.

LeasePlan is zich ervan bewust dat het om een grijs gebied gaat, maar maakt zich geen zorgen. Het bedrijf zegt juist voor een "gevoel van saamhorigheid" te zorgen door alle medewerkers weer naar kantoor te halen.

Wereldwijd zijn er meer bedrijven die vaccinaties verplicht stellen. Zo eist Google van alle werknemers dat ze een coronavaccin hebben gehad als ze naar een van de Amerikaanse kantoren willen. Facebook kondigde dat ook aan en Frankrijk heeft de wet zodanig aangepast, dat zorgmedewerkers ertoe worden verplicht zich te laten inenten tegen COVID-19. In Nederland speelde dit probleem tot dusver niet.