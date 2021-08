Werknemers die onder een cao vallen, hebben ieder jaar tot wel twee weken extra vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese vakbondskoepel ETUC waar het AD maandag over schrijft. In Nederland is de vakantiebonus een ruime week, in Duitsland gaat het om twee weken.

Het onderzoek is gebaseerd op data van statistiekbureau Eurostat. De vakbondskoepel wil het onderzoek inzetten om aankomend najaar in heel Europa het collectief overleg op te krikken. ETUC wil er met de steun van het Europees Parlement voor zorgen dat bedrijven die weigeren met vakbonden te onderhandelen geen overheidssteun krijgen.

ETUC wil ook dat in wetgeving wordt vastgelegd dat vakbonden de enige legitieme vertegenwoordigers van werknemers zijn bij onderhandelingen met hun bazen. "Zo voorkomen we dat onbetrouwbare werkgevers schijnoverleg met werknemers voeren dat nooit resultaat oplevert", zegt topvrouw van ETUC Esther Lynch.

Tot slot wil ETUC ervoor zorgen dat ook platformwerkers en zzp'ers recht hebben op collectief overleg. Dat is volgens de vakbondskoepel belangrijk, omdat het aantal zzp'ers in heel Europa groeit en er dankzij de opkomst van nieuwe sectoren steeds meer bedrijven zonder cao bij komen.