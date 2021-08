De toerismesector in Kroatië maakt een goed hoogseizoen door. Het toerismebureau van het land spreekt zelfs van onverwacht succes, aldus persbureau AP. Toerisme in het Balkanland is goed voor zo'n 20 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Volgens minister van Toerisme Nikolina Brnjac zit het aantal overnachtingen dit hoogseizoen op 69 procent van het recordaantal in 2019. Brnjac ging voorafgaand aan 2021 weliswaar uit van een beter jaar dan wat Kroatië in coronajaar 2020 doormaakte, maar sprak desondanks van een "opzienbarende" ontwikkeling.

In de bekende stad Dubrovnik is het deze zomer weer ouderwets druk, merken lokale horecaondernemers. Sommige van hen konden vanwege de tamelijk onverwachte toeloop van toeristen niet op tijd aan voldoende personeel komen, zo tekent AP op.

Anders dit jaar is het grote aantal mensen dat - vermoedelijk vanwege de angst voor het coronavirus - de drukte wil vermijden en het water opzoekt. Veel zeilboten en andere pleziervaartuigen zijn al tijden volgeboekt.