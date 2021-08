De plasticprijzen kunnen verder oplopen nu de orkaan Ida aan kracht wint en later dit weekend mogelijk voor grote problemen zorgt in het zuiden van de Verenigde Staten, denken deskundigen. In de Amerikaanse staat Louisiana, waar de storm naar verwachting zondag aan land komt, bevinden zich namelijk veel plasticfabrieken.

Bedrijven als ExxonMobil en Dow hebben er grote chemische complexen, die onder meer verantwoordelijk zijn voor de levering van bijna een vijfde van de etheenproductie in de wereld. Die stof zit verwerkt in tal van producten, van shampooflessen tot waterleidingen.

Volgens Jeremy Pafford, hoofd marktontwikkeling voor Noord-Amerika bij dataprovider ICIS, kan de storm de levering van pvc en ook chloor "zwaar belasten". Ook zou de prijs van polypropeen (dat wordt gebruikt in meubels), schoonmaakproducten en tapijt met bijna 45 procent kunnen stijgen tot 4.000 dollar (bijna 3.400 euro) per ton, schat hij in.

De plasticprijzen zijn al langer erg hoog, net als die van tal van materialen en grondstoffen. Dat komt door een samenloop van omstandigheden. De petrochemische industrie in de VS kampte door een storm eerder dit jaar al met langdurige sluitingen. Verder zijn er verstoringen in de internationale scheepvaart, wat de toelevering van grondstoffen in de war schopt.

Een nieuwe grote verstoring kan de prijzen stuwen en de productie raken, zegt ook Muhamad Fadhil, vicepresident bij leverancier van marktinformatie Argus Media. Dat is vooral slecht voor het volgens hem belangrijke vierde kwartaal. In de aanloop naar de feestdagen is er vaak veel vraag naar plastic, weet hij.

Orkaan Ida wordt in de VS vergeleken met Katrina, een orkaan die zestien jaar geleden 120 miljard dollar aan schade veroorzaakte. In Louisiana zijn vanwege Ida al tienduizenden bewoners opgeroepen te evacueren. Lokale ziekenhuizen sturen patiënten naar huis en maken zich klaar om in lockdown te gaan. Lokale experts denken dat de orkaan voor tientallen miljarden dollars schade kan veroorzaken als hij de voorspelde route volgt.