Veel verhuurders werken met ongeldige opzegtermijnen in tijdelijke huurcontracten, schrijft de Volkskrant zaterdag. Huurders zouden minimaal een half jaar of jaar huur moeten betalen terwijl zo'n termijn niet rechtsgeldig is.

De krant maakte een inventarisatie langs driehonderd huurders en liet deskundigen enkele contracten zien. Zij stellen dat huurders zich niet aan dergelijke termijnen hoeven te houden en hun contract 'gewoon' met een maand opzegtermijn kunnen beëindigen.

De clausule kan echter wel tot onzekerheid onder huurders leiden en hen afschrikken om het huurcontract eerder te beëindigen, oordelen experts. Veel huurders zouden niet goed op de hoogte zijn van hun rechten. Verhuurders maken daar misbruik van, vinden de deskundigen.

"Om extra verwarring te zaaien, gebruiken ze termen door elkaar zodat het onduidelijk is of het om een tijdelijk of minimaal contract gaat", citeert de Volkskrant.

Uit een peiling van het dagblad blijkt dat huurders soms weten dat de lange opzegtermijn niet legaal is, maar die op de koop toe nemen vanwege de crisis op de huizenmarkt. De angst om de woning mis te lopen, dwingt hen alsnog het contract te ondertekenen.