Een Afghaanse oud-minister bezorgt in Leipzig op de fiets eten voor Lieferando, de Duitse tak van Thuisbezorgd. Afgelopen december vertrok Sayed Sadaat naar Duitsland voor een betere toekomst en zijn geld verdient hij nu al een paar maanden met het bezorgen van maaltijden.

Tegen persbureau Reuters zegt de oud-minister van Communicatie en Technologie dat hij de Afghaanse regering in 2018 heeft verlaten vanwege meningsverschillen met mensen rondom de president. Al ver voor de machtsovername van de Taliban besloot Sadaat te vluchten.

Omdat hij een Brits paspoort heeft, had hij in het Verenigd Koninkrijk kunnen gaan wonen. Toch koos hij er - net voordat de Brexit dat onmogelijk zou maken - voor om naar Duitsland te verhuizen. Hij verwacht dat Duitsland een betere economische toekomst heeft en het op het gebied van telecom en IT erg goed zal blijven doen.

Het liefst zou hij zelf ook in die sector werken. Maar het is hem tot nu toe niet gelukt om een baan te vinden die aansluit op zijn ervaring. "De taal is erg belangrijk", zegt hij. En zijn Duits is nog niet goed genoeg.

Daarom fietst hij voor nu rond om maaltijden te bezorgen. Dat levert hem in zijn thuisland veel kritiek op. Mensen begrijpen niet dat hij er na een ministerspost voor kiest om dit werk te doen.

"Een baan is een baan", zegt hij daarover. "Mijn zoon is blij en ik hoef me nergens schuldig over te voelen. Ik heb een normale baan en ik hoop dat andere politici hetzelfde pad volgen."

Het zou trouwens zomaar kunnen dat Sadaat binnenkort een baan heeft die wat beter aansluit op zijn ervaring. Jitse Groen, CEO van Just Eat Takeaway, heeft op Twitter al gezegd dat hij Sadaat een baan op de communicatie- of techafdeling wil bezorgen.