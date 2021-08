Britse varkensproducenten waarschuwen dat er in het Verenigd Koninkrijk mogelijk kerngezonde varkens moeten worden afgemaakt als gevolg van personeelstekorten in de sector. Door de Brexit hebben vleesverwerkers niet meer genoeg personeel, waardoor er bij boerderijen een overschot aan varkens ontstaat. Dat schrijft de BBC vrijdag.

Volgens de vakbond van de sector, de NPA, komt ongeveer 80 procent van het personeel dat bij vleesverwerkingsbedrijven werkt van buiten het VK. Door de Brexit zijn veel Europese werknemers uit het land vertrokken, waardoor sommige bedrijven tot wel 25 procent onder hun normale capaciteit draaien.

Daardoor blijven er meer varkens dan normaal achter op boerderijen. Voor de boeren is dat een probleem, omdat de varkens een kilo per dag aankomen. Als ze langer op de boerderij blijven dan normaal, drukt dat op de winstgevendheid van de boer.

"Als de overheid niet snel iets doet, moeten er veel gezonde varkens op boerderijen worden afgemaakt", zegt Zoe Davies van de NPA tegen de BBC.

De varkenssector is niet de enige sector in het VK die met personeelstekorten kampt door de Brexit. Eerder deze maand waarschuwden Britse pluimveehouders al dat er mogelijk niet genoeg kalkoenen zijn voor het aankomende kerstdiner, omdat er voor maar liefst een op de zes banen in de sector momenteel geen personeel is.