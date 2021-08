De Federal Reserve (Fed), het Amerikaanse stelsel van centrale banken, zal later dit jaar beginnen met het afbouwen van het ruime opkoopprogramma, mits de werkloosheid steeds lager wordt. Dat stelt Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag voor het begin van een top in het Amerikaanse Jackson Hole. De woorden van Powell signaleren het begin van het eind van de Fed-reactie op de coronapandemie.

Dit weekend komen de verschillende voorzitters van de Amerikaanse centrale banken samen om te praten over het monetaire beleid in de nabije toekomst. De Amerikaanse economie lijkt al tijden weer aardig op stoom te zijn, maar door de opkomst van de deltavariant in de VS werd er gespeculeerd over een mogelijke voortzetting van het huidige, zeer ruime, monetaire beleid.

Powell maakt vrijdag een eind aan die speculatie door te zeggen dat de Fed inderdaad van plan is het huidige opkoopprogramma van 120 miljard dollar (101 miljard euro) voor leningen en obligaties af te willen bouwen vanaf eind dit jaar. Aan de rentestand, die momenteel tegen de 0 procent ligt, wordt dit jaar nog niet gesleuteld.

De deltavariant, die momenteel om zich heen grijpt in de Verenigde Staten, heeft de Fed-voorzitter niet tot twijfelen gebracht. "De deltavariant is een kortetermijnsrisico, maar de vooruitzichten zien er goed uit voor maximale werkgelegenheid", aldus Powell. De Fed veranderde vorig jaar van strategie en richt zich tegenwoordig op een inflatie van gemiddeld 2 procent en op maximale werkgelegenheid.

Hoewel Powell dus het begin van het einde inluidt van het erg ruime monetaire beleid, benadrukt hij dat de Fed voorzichtig zal zijn en niet al te snel extreem van koers zal wijzigen. "Met de onzekerheid op de arbeidsmarkt en de aanhoudende pandemie zou zo'n fout erg pijnlijk kunnen zijn", aldus Powell.