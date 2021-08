Een technisch probleem bij het Arnhemse depot van olie- en gasconcern Shell heeft bij een tiental tankstations in het noorden en oosten van Nederland tot een tijdelijk tekort aan Euro 95 en V-power geleid. Dat zegt een Shell-woordvoerder vrijdag tegen NU.nl. Het bedrijf benadrukt dat het probleem van tijdelijke aard is en de bevoorrading op sommige stations inmiddels weer op orde kan zijn.

Door het probleem bij het depot in Arnhem worden de tankstations in het noorden en oosten van het land bevoorraad vanuit andere depots, zoals die in Rotterdam.

De logistieke puzzel die dat oplevert, zoals een tekort aan chauffeurs, kan dus bij enkele pompstations zorgen voor een vertraagde levering van de twee brandstofsoorten. Het gaat dus specifiek om Euro 95 en V-power, de andere brandstofsoorten zijn als normaal verkrijgbaar.

Shell verwacht dat het probleem snel is opgelost. "Ondertussen werken we er hard aan om het probleem in Arnhem zo snel mogelijk op te lossen om de toelevering te kunnen hervatten", aldus het olie- en gasconcern in een reactie.