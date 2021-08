Cuba gaat cryptomunten toestaan als betalingsmiddel op het eiland, heeft het donderdag laten weten. De centrale bank van Cuba gaat nu de krijtlijnen bepalen voor wie ermee wil betalen en welke bedrijven de digitale munten mogen aanbieden.

De populariteit van cryptomunten is de afgelopen maanden sterk gestegen in Cuba, voornamelijk omdat de Cubaanse peso momenteel weinig waard is. Tot januari van dit jaar kon er op het eiland ook nog met dollars betaald worden, maar door economische sancties van de VS is dat nu bijna onmogelijk.

In de resolutie die de Cubaanse regering uitbracht staat dat de centrale bank het gebruik van cryptomunten "kan toestaan voor socio-economische doeleinden", maar de overheid blijft de controle houden over het gebruik ervan. De regering benadrukt ook dat de munten niet mogen gebruikt worden voor criminele activiteiten.

Hoewel er in veel landen verzet is tegen het gebruik van cryptomunten, is Cuba niet het eerste land dat betalingen ermee toelaat. Het Centraal-Amerikaanse land El Salvador liet twee maanden geleden weten dat het bitcoin zal accepteren voor betalingen aan de overheid en in enkele handelszaken.

China probeert het gebruik ervan echter zo veel mogelijk aan banden te leggen en ook in Nederland riep het Centraal Planbureau (CPB) al op om cryptomunten te verbieden.

Populair bij mensen die de overheid proberen te omzeilen

Betalingen in cryptomunten gebeuren volledig anoniem en daarom zijn ze vaak populair bij mensen die de overheid proberen te omzeilen. Dat Cuba er nu betalingen mee toestaat is vermoedelijk om de Amerikaanse restricties te omzeilen voor geld dat het eiland in- en uitgaat.

De bekendste cryptomunt is bitcoin. Die kende de afgelopen maanden sterke schommelingen en is momenteel zo'n 47.000 dollar (ongeveer 40.000 euro) waard.