De Reclame Code Commissie (RCC), het orgaan dat beoordeelt of een reclame voldoet aan de Nederlandse Reclame Code, vindt een reclame van olie- en gasconcern Shell misleidend, schrijft ze vrijdag. Dat houdt in dat Shell met de reclames moet stoppen. De klacht tegen Shell was ingediend door een groep rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Shell belooft in de reclame dat Nederlanders voor 1 cent extra per liter de CO2-uitstoot van hun tankbeurt volledig kunnen compenseren. Dit zou worden gecompenseerd door bosbehoud en het planten van bomen.

De rechtenstudenten van de VU stapten in april naar het reclameorgaan, omdat de bewering "op veel punten tekortschiet en bovendien onzeker is", zei student Lisa van Langen destijds.

De RCC gaat mee in de klacht van de VU-studenten en concludeert dat het effect van de extra cent moeilijk hard te maken is. "De schade van CO2 aan het klimaat staat immers vast, terwijl de olie- en gasmultinational nooit kan garanderen hoeveel en hoelang bosbehoud en geplante bomen CO2 uit de lucht vasthouden", aldus de RCC.

Verder laat het reclameorgaan het zwaar meewegen dat Shell een absolute milieuclaim maakt zonder dat het die claim kan onderbouwen met verifieerbare en onafhankelijke bronnen. De combinatie van de twee punten leidt dus tot de stempel van "misleidend".

Shell laat weten dat het zijn verantwoordelijkheden als adverteerder serieus neemt. "We zullen de uitspraak in detail bestuderen en beslissen of we onze uitingen daar waar nodig aanpassen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.