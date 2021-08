Schiphol ontving in het afgelopen half jaar 5,6 miljoen reizigers. Dat zijn er 57,1 procent minder dan de 13,3 miljoen in de eerste helft van vorig jaar. Het bedrijf achter de luchthaven kon het verlies echter wel verkleinen tot 158 miljoen euro, maar dat heeft het vooral te danken aan de loonsteun NOW in het kader van de coronacrisis.

De coronapandemie heeft de luchtvaart nog steeds in haar greep en dat wordt ook duidelijk uit de cijfers van Schiphol Group over de eerste helft van dit jaar. De eigenaar van de luchthavens van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven ziet zijn bezoekersaantallen nog steeds dalen.

Op de Amsterdamse luchthaven kwamen 57 procent minder reizigers aan, in Rotterdam daalde het aantal passagiers met 74,4 procent tot 288.109 en de luchthaven van Eindhoven had 79,8 procent minder bezoekers (55.484).

Daardoor boekt het bedrijf nog steeds een verlies, al is dat wel kleiner dan in de eerste helft van 2020. Vorig jaar in dezelfde periode ging Schiphol 246 miljoen euro in het rood, dit jaar komt het verlies op 158 miljoen euro, al is dat voor een groot deel te danken aan de NOW-steun waarmee de overheid een deel van de loonkosten op zich neemt. Schiphol Group vroeg in totaal 112 miljoen euro aan NOW-steun aan.

"Ongerealiseerde waardeveranderingen en ontvangen subsidie in het kader van de NOW-regeling buiten beschouwing gelaten, is het nettoresultaat in het eerste half jaar van 2021 iets gedaald naar een verlies van 258 miljoen euro. Dat is een daling van 3,3 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2020", klinkt het in een mededeling van de luchthavengroep.

'Gematigd positief voor het tweede half jaar'

Om de kosten te verlagen, heeft Schiphol een aantal besparingen doorgevoerd, "onder meer op het gebied van diensten en contracten". De reorganisatie, waarbij 900 van de 3.300 werknemers op straat werden gezet, is in maart volledig afgerond.

CEO Dick Benschop ziet wel lichtpuntjes voor de komende maanden. "Tot dusver heeft 2021 een herstel laten zien, maar minder dan wij hadden verwacht. Maar door de hogere vaccinatiegraad en de geleidelijke opheffing van reisbeperkingen zijn wij gematigd positief voor het tweede half jaar", zegt hij in de mededeling.