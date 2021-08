Eén miljoen huishoudens, vooral in vrijstaande woningen en twee-onder-eenkapwoningen, kunnen de aankoop van bijvoorbeeld een warmtepomp of andere duurzame apparaten al binnen tien jaar terugverdienen, blijkt uit een studie van het advieskantoor DWA in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Dat betekent dat de eigenaren daar winst op maken, want de apparaten gaan gemiddeld vijftien jaar mee.

Verder blijkt uit de studie dat bij nog eens twee miljoen huizen de investeringen binnen vijftien jaar terugverdiend zijn en dus niet tot extra kosten leiden.

"Dat is goed nieuws, zowel voor de huiseigenaren als voor de overheid", zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. "De angst dat bewoners op kosten worden gejaagd is begrijpelijk, maar met goed beleid onnodig."

De vereniging wijst erop dat een verhoging van de isolatiesubsidie ervoor kan zorgen dat 3,5 miljoen huiseigenaren hun investering binnen de levensduur terugverdienen. De levensduur van isolatiemateriaal ligt tussen de vijftien en twintig jaar. Tot slot pleit de NVDE ervoor aardgas zwaarder te belasten en elektriciteit minder. In dat geval zouden 3,3 miljoen woningeigenaren winst kunnen maken op hun investering.

Deze maatregelen samen zouden volgens het onderzoek de CO2 die over heel 2020 werd uitgestoten in huizen kunnen verminderen met 72 procent.